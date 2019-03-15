Batman Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin'den Sason'a Ziyaret

Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve Batman Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, Sason ilçesini ziyaret etti.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve Batman Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, Sason ilçesini ziyaret etti.





Şahin ilçede Kaymakamı Abdullah Özadalı'nın eşi Zeynep Özadalı SYDV Müdürü Hürriyet Bozkurt, Toplum Sağlığı Başkanı Ruşen Ersöz, Aile Destek ve Eğitim Merkezini (ADEM) Koordinatörü Zühre Avcı ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Koordinatörü Muhsine Bozkurt tarafından karşılandı.





Sason Kaymakamlığına bağlı faaliyet yürüten ADEM'i ziyaret eden Şahin, ADEM Koordinatörü Avcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Şahin, düzenlenen kursları gezerek, kursiyerlerle görüştü.



Kursiyerlere başarı dileyen Şahin, kreşteki minik öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.



Daha sonra ÇATOM'u ziyaret eden Şahin, çalışmalarla ilgili ÇATOM Koordinatörü Bozkurt'tan bilgi aldı.



Boğazkapı İlk ve Ortokulunda sınıfları da gezen Şahin, öğrencilerle görüştü, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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