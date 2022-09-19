Batman gündem: Baraj suları altında kalacak 'Gre Fılla', Hasankeyf gibi taşınacak - Son Dakika
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Batman gündem: Baraj suları altında kalacak 'Gre Fılla', Hasankeyf gibi taşınacak

19.09.2022 11:06
Batman gündem: Baraj suları altında kalacak 'Gre Fılla', Hasankeyf gibi taşınacak

Batman haberleri... DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Mahallesi'ndeki, kurtarma kazılarında milattan önce 7 binli yıllara ait eserlerin ortaya çıkarıldığı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ile aynı döneme ait izler taşıyan yaklaşık 11 bin yıllık Gre Fılla Höyüğü, Ambar Barajı'nın suları altında kalacak.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Mahallesi'ndeki, kurtarma kazılarında milattan önce 7 binli yıllara ait eserlerin ortaya çıkarıldığı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ile aynı döneme ait izler taşıyan yaklaşık 11 bin yıllık Gre Fılla Höyüğü, Ambar Barajı'nın suları altında kalacak. Neolitik dönemin izlerini taşıyan Gre Fılla'nın korunması için Hasankeyf'te yapılan taşımaya benzer bir uygulama gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, geçen hafta Gre Fılla'nın taşınması ile ilgili bakanlıktan onayın geldiğini ve höyüğün taşınacağı yer ile ilgili arayış içinde olduklarını söyledi.

Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Mahallesi Ambar Çay'ı bitişiğinde bulunan 11 bin yıllık Gre Fılla Höyüğü'nde 2018 yılında başlatılan kurtarma kazılarında binlerce eser gün yüzüne çıkarıldı. Milattan önce 7 binli yıllara ait olduğu tespit edilen eserler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çanak Çömleksiz neolitik dönemin izlerini taşıyan höyük, geçen yıl su tutmaya başlayan Ambar Barajı altında kalacak.

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe ile benzer özellikleri bulunan ve aynı döneme ait izleri taşıyan höyüğün korunması için Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapıların Ilısu Barajı'nın altında kalmaması için yapılan ve özel platformlarla gerçekleştirilen taşımaya benzer planlama yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazı gönderildi. 1 hafta önce yazıya onay gelince, höyüğün taşınacağı arazi ile ilgili yer arayışına başlandı. 'OLDUĞU GİBİ TAŞINACAK'Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, yapılacak olan taşınmada höyüğün olduğu gibi korunacağını belirterek, "Taşınması için yaklaşık bir ay önce yazı yazdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta onay geldi. Taşınmasını yapacaklar. Sosyal medyada 'Neden taşınmıyor?' gibi yanlış bilgiler dolaşıyor. Biz Hazine'ye ait yer arıyoruz. Yapılacak olan görüşmelerin ardından höyük olduğu gibi teknik bir ekip tarafından taşınacak. Aynı orada gördüğümüz resmi, taşındığı yerde göreceğiz" diye konuştu.Mahallelilerden Şener Çiçek, höyüğün su altında kalacak olmasına üzüldüklerini ifade ederek, "Şu an çalışmalar sürüyor. Eserler Diyarbakır Müzesi'ne götürülüyor, ona seviniyorum. Köyümüzün tanınması amacıyla da aslında seviniyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Oruç ise, höyüğün su altında kalmasını istemediklerini ifade ederek, "Burası turistik bir yer. Keşfedilmemiş, turistik alanları var" dedi.


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Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman gündem: Baraj suları altında kalacak 'Gre Fılla', Hasankeyf gibi taşınacak - Son Dakika

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