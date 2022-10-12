Batman gündem: Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman gündem: Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

12.10.2022 16:41
Batman gündem: Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Batman yerel gündem haberine göre BATMAN merkezli 6 ilde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN merkezli 6 ilde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacılık' yöntemi ile uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yapıldı. 'Kökünü Kurutma Operasyonu-1' kapsamında tespit edilen şüphelilere Batman merkezli Van, Hakkari, Bitlis, Aydın ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 kilo 406 gram metamfetamin, 436 gram esrar ile çeşitli miktarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 kartuş, 1 hassas terazi ve 1 elek ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 35 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak'tan adli işlem yapıldı.


YORUMLAR
500
AKRABASINI KURUSIKI TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI AKRABASINI KURUSIKI TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI Son dakika haberi: Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Son dakika haberi: Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman gündem: Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:18:53. #1.12#
SON DAKİKA: Batman gündem: Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement