BATMAN'DA ASFALT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika
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BATMAN'DA ASFALT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ 2 YARALI

30.09.2022 11:17

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen asfalt yüklü tankerdeki 2 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen asfalt yüklü tankerdeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesi Ayrancı rampasında meydana geldi. Rampanın inişinde sürücüsü Metin Öden'in (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 73 AAE 564 plakalı asfalt yüklü tanker, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Tankerde bulunan asfaltın büyük bölümü yola dökülürken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Metin Öden ile yanında bulunan Kadir Tokay (48) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yola dökülen asfalt itfaiye ekiplerince temizlendi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BATMAN'DA ASFALT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATMAN'DA ASFALT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika
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