Batman gündem haberi... Batman'da ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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Batman gündem haberi... Batman'da ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

14.10.2022 16:55
Batman gündem haberi... Batman'da ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

Edinilen Batman gelişmesine göre Batman Umut Kervanı, dar gelirli aileler ve yetim çocuklarına katkı sağlamak için kermes yaptı.

Batman Umut Kervanı, dar gelirli aileler ve yetim çocuklarına katkı sağlamak için kermes yaptı.

Atatürk Parkı yanında bulunan alanda düzenlenen ve 4 gün sürecek kermeste gıdadan, el işi ve hediyelik ürünlere birçok ürün satışa sunuldu.

Batman Umut Kervanı Başkanı Salih Güzel, kermesin 4 gün boyunca açık olacağını belirterek, "Bu kermesimiz dar gelirli ailelere ve yetim çocukların yararına olacak. Hayırseverler gelip yapacakları alışverişle katkı sunabilecekleri gibi giyim, yemek, süs eşyası ve her türlü nakdi gelire dönüştürülebilecek eşya ile katkıda bulunabilirler. Tüm halkımızı kermesimize destek olmaya bekliyoruz." dedi.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür de kermesi gezip emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Batman, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman gündem haberi... Batman'da ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

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