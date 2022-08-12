Batman gündem haberi | Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Batman gündem haberi | Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı

12.08.2022 15:00
Batman gündem haberi | Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı

Batman haber... Gercüş'te Kaymakamlık ve belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Gercüş'te Kaymakamlık ve belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ulu Cami önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Muharrem ayının Müslümanlar için önemine değindi.

Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Günaydın, belediye, Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü olarak böyle özel günlerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

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Kaynak: AA

Gündüz Günaydın, Kaymakamlık, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman gündem haberi | Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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