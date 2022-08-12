Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Günaydın, belediye, Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü olarak böyle özel günlerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gercüş 'te Kaymakamlık ve belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Batman gündem haberi | Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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