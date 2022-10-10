Olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

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