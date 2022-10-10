Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

10.10.2022 15:10
Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Batman haberler: Batman'da sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Batman'da sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10. sınıf öğrencisi M.D, Aydınkonak Mahallesi mevkisindeki sulama kanalı kenarında yürürken suya düştü.

Çocuğun suya düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.D'nin cansız bedenini sudan çıkardı.

M.D'nin cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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