Batman gündem haberleri... Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman gündem haberleri... Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

28.09.2022 09:22
Batman gündem haberleri... Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Batman haberler... BATMAN Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmeye çalışan kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BATMAN Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmeye çalışan kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın terörle bağlantısının olmadığı belirtildi.

? Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 00.10 sıralarında V.Y. isimli kişinin parmaklıklardan atlayarak, Valilik yerleşkesine girme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Yerleşkede görevli polisler tarafından anında olaya müdahale edilerek, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu kullanma ve hırsızlık kaydının bulunduğu, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir şahsın münferit bir hareketi olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.


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Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayarak girmek istedi! Yakalanan şahıs madde bağımlısı çıktı Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayarak girmek istedi! Yakalanan şahıs madde bağımlısı çıktı 28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman gündem haberleri... Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman gündem haberleri... Batman Valiliği'ne girmeye çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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