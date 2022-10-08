Batman gündem haberleri... Gercüş'te öğrencilerden Mevlit Kandili programı - Son Dakika
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Batman gündem haberleri... Gercüş'te öğrencilerden Mevlit Kandili programı

08.10.2022 09:44
Batman gündem haberleri... Gercüş'te öğrencilerden Mevlit Kandili programı

Batman haberler: Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Yatılı Bölge Ortaokulunda konferans salonunda gerçekleşen programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler, şiirler seslendirildi.

Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programda, Kaymakam Muhammet Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı ve öğretmenler yer aldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman gündem haberleri... Gercüş'te öğrencilerden Mevlit Kandili programı - Son Dakika
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