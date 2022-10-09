Batman haber: Batman'da 24 bin 648 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Batman haber: Batman'da 24 bin 648 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

09.10.2022 12:34
Batman haber: Batman'da 24 bin 648 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman haberler... BATMAN'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tankerde 24 bin 648 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

BATMAN'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tankerde 24 bin 648 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı Havaalanı Kavşağı'nda şüphe üzerine bir akaryakıt tankeri durduruldu. Yapılan aramada, 24 bin 648 litre ham petrol olduğu değerlendirilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman haber: Batman'da 24 bin 648 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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