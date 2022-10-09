İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı Havaalanı Kavşağı'nda şüphe üzerine bir akaryakıt tankeri durduruldu. Yapılan aramada, 24 bin 648 litre ham petrol olduğu değerlendirilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman haber: Batman'da 24 bin 648 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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