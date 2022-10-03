BATMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

BATMAN'da, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletteki Sami Yıldız (45), hayatını kaybetti.

Kaza, gece Batman- Diyarbakır yolu Esentepe köprülü kavşakta meydana geldi. Sami Yıldız'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Yıldız, çarpışmanın etkisi ile savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız'ın cansız bedeni, incelememe sonrası hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü, gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)