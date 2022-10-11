Edinilen bilgiye göre olay Aydınkonak Mahallesinde meydana geldi. Aydınkonak mezarlığı civarından geçen sulama kanalına düştüğü iddia edilen 16 yaşındaki Muhammed Demir isimli lise öğrencisi boğularak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri ve 122 sağlık görevlileri tarafından sudan çıkartılan Muhammed Demir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Muhammed Demir, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman haber: Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.