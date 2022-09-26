BATMAN DEMİR YOLUNDA KAZA SONRASI SEFERLER YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika
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BATMAN DEMİR YOLUNDA KAZA SONRASI SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

26.09.2022 13:13

Batman seferini yapan yolcu treninin raydan çıkan makine bölümü ve vagonu vinçle yerine yerleştirildikten sonra demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Batman seferini yapan yolcu treninin raydan çıkan makine bölümü ve vagonu vinçle yerine yerleştirildikten sonra demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Diyarbakır- Batman seferinin yapıldığı yolcu treninin makine bölümü ile vagonu, dün saat 18.11'de Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ise ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcular da minibüslerle Batman'a gönderildi. Ekiplerin vinçle yaptığı çalışmanın ardından makine ve vagon, yerine yerleştirildi. Demir yolunun saat 02.00'de açılmasıyla tren seferleri yeniden başladı.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BATMAN DEMİR YOLUNDA KAZA SONRASI SEFERLER YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATMAN DEMİR YOLUNDA KAZA SONRASI SEFERLER YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika
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