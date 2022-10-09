Batman haberi... Batman'da durdurulan tankerde kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Batman haberi... Batman'da durdurulan tankerde kaçak akaryakıt ele geçirildi

09.10.2022 11:55
Batman haberi... Batman'da durdurulan tankerde kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman habere göre Batman'da durdurulan bir tankerde 24 bin 648 litre ham petrol olduğu değerlendirilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Batman'da durdurulan bir tankerde 24 bin 648 litre ham petrol olduğu değerlendirilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı Havaalanı Kavşağı'nda şüpheli bir tankerin durdurulduğu bildirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen arama ve el koyma kararına binaen araçta yapılan aramada 24 bin 648 litre ham petrol olduğu değerlendirilen kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayda gözaltına alınan araç şoförü F.S.'nin adli kontrol şartı ile salıverildiği kaydedildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Hamster Coin, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman haberi... Batman'da durdurulan tankerde kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman haberi... Batman'da durdurulan tankerde kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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