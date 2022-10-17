Batman haberi | Batman'da köpekten kaçan kedi ağaçta mahsur kaldı - Son Dakika
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Batman haberi | Batman'da köpekten kaçan kedi ağaçta mahsur kaldı

17.10.2022 13:32

Batman haberleri... Batman'da köpekten kaçan kedi ağaçta mahsur kaldıBATMAN Batman kent merkezinde köpekten korkup çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Batman'da köpekten kaçan kedi ağaçta mahsur kaldı

BATMAN Batman kent merkezinde köpekten korkup çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay, Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Kent merkezinde sokak kedisi sokak köpeğinin kovalaması sonucu, korkarak ağaca tırmandı. Ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için hızla çalışma başlattı. Kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı.

YORUMLAR
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Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman haberi | Batman'da köpekten kaçan kedi ağaçta mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman haberi | Batman'da köpekten kaçan kedi ağaçta mahsur kaldı - Son Dakika
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