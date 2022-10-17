Olay, Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Kent merkezinde sokak kedisi sokak köpeğinin kovalaması sonucu, korkarak ağaca tırmandı. Ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için hızla çalışma başlattı. Kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman haberi | Batman'da köpekten kaçan kedi ağaçta mahsur kaldı - Son Dakika

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