Batman'da intihar girişiminde bulunan cumhuriyet savcısı kafasına ateş etti! - Son Dakika
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Batman'da intihar girişiminde bulunan cumhuriyet savcısı kafasına ateş etti!

16.09.2022 14:56

Batman'ın Gercüş ilçesinde 28 yaşındaki cumhuriyet savcısı A.S.Y. evinde başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hayati tehlikesi devam eden A.S.Y. tedavisi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı A.S.Y, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YENİ EVLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

A.S.Y., burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.S.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.S.Y.'nin bir süre önce evlendiği öğrenildi.

Evinin önü ve hastane bahçesinden kareler;

Batman haberi | Gercüş'te savcı intihara kalkıştı
Batman haberi | Gercüş'te savcı intihara kalkıştı
Batman haberi | Gercüş'te savcı intihara kalkıştı
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da intihar girişiminde bulunan cumhuriyet savcısı kafasına ateş etti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da intihar girişiminde bulunan cumhuriyet savcısı kafasına ateş etti! - Son Dakika
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