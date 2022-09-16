Batman'da intihar girişiminde bulunan cumhuriyet savcısı kafasına ateş etti!

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı A.S.Y, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YENİ EVLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

A.S.Y., burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.S.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.S.Y.'nin bir süre önce evlendiği öğrenildi.

Evinin önü ve hastane bahçesinden kareler;