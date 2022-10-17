Batman haberi: MAÜ Rektörü Özcoşar Hasankeyf'te kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Batman haberi: MAÜ Rektörü Özcoşar Hasankeyf'te kazı çalışmalarını inceledi

17.10.2022 11:44
Batman haberi: MAÜ Rektörü Özcoşar Hasankeyf'te kazı çalışmalarını inceledi

Batman haberleri... Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Hasankeyf'teki arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Hasankeyf'teki arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde MAÜ tarafından Hasankeyf Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Özcoşar, yetkililerden bilgi aldı.

Özcoşar, MAÜ olarak dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve aynı zamanda Artukluların ilk kurulduğu bölge olan Hasankeyf'te sürdürdükleri arkeolojik kazı çalışmalarının Hasankeyf Kalesi'nde devam edildiğini belirtti.

Gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutulacağını kaydeden Özcoşar, süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Hasankeyf, Mardin, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman haberi: MAÜ Rektörü Özcoşar Hasankeyf'te kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman haberi: MAÜ Rektörü Özcoşar Hasankeyf'te kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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