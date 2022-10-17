Özcoşar, MAÜ olarak dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve aynı zamanda Artukluların ilk kurulduğu bölge olan Hasankeyf'te sürdürdükleri arkeolojik kazı çalışmalarının Hasankeyf Kalesi'nde devam edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Hasankeyf, Mardin, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman haberi: MAÜ Rektörü Özcoşar Hasankeyf'te kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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