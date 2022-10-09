Batman haberleri! Batman'da 15 günde 358 olay aydınlatıldı, 297 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman haberleri! Batman'da 15 günde 358 olay aydınlatıldı, 297 kişi yakalandı

09.10.2022 12:03
Batman haberleri! Batman'da 15 günde 358 olay aydınlatıldı, 297 kişi yakalandı

Batman 3. sayfa haberine göre Batman'da 15-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 429 olaydan 358'inin aydınlatıldığı, 297 şahsın ise yakalandığı belirtildi.

Batman'da 15-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 429 olaydan 358'inin aydınlatıldığı, 297 şahsın ise yakalandığı belirtildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması amacıyla, 15-30 Eylül tarih aralığında, 'Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yankesicilik, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama' suçları başta olmak üzere çalışmaların yapıldığı belirtildi. 15 günde meydana gelen 429 olaydan 358 olayın aydınlatıldığı, 297 şahsın da yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

Şahıslardan; 13 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği, 40 oyun pulu, 3 bin 750 TL kumardan elde edilen para, bir çalıntı jenaratör, bir çalıntı bilgisayar, bir ses sitemi, bir çalıntı cep telefonu, bir çalıntı tabanca, bir çalıntı otomobil ve 4 çalıntı motosiklet ele geçirildiği kaydedildi. 15-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 70'inin aydınlatıldığı belirtilen açıklamada, diğer hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İlde farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 47 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, 6 şahsın ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 'Hırsızlık' suçlarından 19 yıl 6 ay hapis cezası, 18 yıl 8 ay hapis cezası, 12 yıl 5 ay hapis cezası ve 'Kasten Öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıslar başta olmak üzere toplam 73 şahsın yakalandığı, 23 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ve 50 şahsın da adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi. 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan 2 iş yerinin kapatıldığı, 5 şahsa kumar oynamaktan ayrı ayrı bin 819 TL olmak üzere toplam 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. 'Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı, bir şahsa bin 171 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.'Günübirlik Kiralık Dairelere' yönelik yapılan uygulamalarda ise 5 kiralık daire hakkında, daire sahiplerine "1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet suçundan şahıslara ayrı ayrı 26 bin 786 TL olmak üzere toplam 133 bin 930 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

İlde kayıp şahıs olarak aranan 23 şahıstan 20'sinin ise bulunduğu belirtildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ankara'da Toplu Taşımada İndirimli Tarife Kullanım Oranı Yüzde 50 Arttı Son dakika haber | Ankara'da Toplu Taşımada İndirimli Tarife Kullanım Oranı Yüzde 50 Arttı Son dakika haberleri | Beluç Aktivistler Örgütü: İran'ın Zahidan kentinde öldürülenlerin sayısı 95'e yükseldi Son dakika haberleri | Beluç Aktivistler Örgütü: İran'ın Zahidan kentinde öldürülenlerin sayısı 95'e yükseldi Son dakika haberleri! Ağbaba: 'Asgari Ücrete Bu Yıl İki Kez Zam Yapılmasına Rağmen Asgari Ücret, Eylül Ayı İtibariyle 7500 TL'ye Yükselen Ortalama Açlık Sınırının 2 Bin TL... Son dakika haberleri! Ağbaba: 'Asgari Ücrete Bu Yıl İki Kez Zam Yapılmasına Rağmen Asgari Ücret, Eylül Ayı İtibariyle 7500 TL'ye Yükselen Ortalama Açlık Sınırının 2 Bin TL...
Kaynak: İHA

Batman, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman haberleri! Batman'da 15 günde 358 olay aydınlatıldı, 297 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kiraların yüzde 200 arttığı Gaziantep'te ev sahiplerinden 'polis kiracı' şartı! İşte bunun nedeni...
11:39 Formula 1'de Japonya'daki yarışı kazanan Max Verstappen şampiyonluğunu garantiledi
11:35 Kartal sahil yolunda feci kaza! İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu
11:20 Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı
11:04 Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor
10:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yaptırım tehdidi: Umarım uygulamak zorunda kalmayız
10:53 Alev alev yanan cipi, "Patlamasını bekliyoruz" diyerek görüntüledi
10:50 Bülent Arınç'tan Bakan Nureddin Nebati'nin 'epistemolojik kopuş' sözlerine gönderme: Anlamı nedir diye düşünüyorum
10:34 Giresunspor tarafı Beşiktaş maçında ofsayt nedeniyle iptal edilen gole isyan etti: Maç oynanırken kural mı değişti?
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 13:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: Batman haberleri! Batman'da 15 günde 358 olay aydınlatıldı, 297 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement