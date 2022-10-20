Üniversite öğrencileri dünya mutfağını öğreniyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri dünya mutfağını öğreniyor

20.10.2022 16:58

Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerinin yöresel yemeklerin yanı sıra Uzakdoğu mutfağını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanıyor.

Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerinin yöresel yemeklerin yanı sıra Uzakdoğu mutfağını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanıyor.

Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünde okuyan öğrencilere endüstriyel mutfak ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan mutfakta yöresel yemek ve tatlıların yanı sıra Uzakdoğu yemeklerini de uygulamalı olarak öğretiliyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, aşçılık bölümü öğrencilerinin teorik bilgilerini pratik ile birleştirdiklerini belirterek, üniversite olarak bu alt yapıyı öğrencilere hazırlamış olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrenci Oğuzhan Oğuz da dünya mutfağının yanı sıra yöresel lezzetlere yer verdiklerini aktararak, "Bugün okulumuzda harire tatlısı ve Uzakdoğu mutfağından sebzeli nadıl yaptık. Burada sektöre hazırlık yapıyoruz. Dünya mutfağı dahilinde ve sektörde bulunan yöresel lezzetlerin tamamı okulumuzda uygulamalı şekilde yapılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Batman Üniversitesi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri dünya mutfağını öğreniyor - Son Dakika

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