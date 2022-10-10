Batman haber: Batman Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman haber: Batman Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı yapıldı

10.10.2022 13:48

Batman gündem haberi: Batman İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.

Kültür Mahallesinde yapımı tamamlanan ek hizmet binasının açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yeni binanın kente hayırlı olmasını diledi.

Canalp, "Buradaki ek hizmet binası teşkilatımızın hizmet kapasitesinin artırılmasında, Batmanlılara çok daha etkili güvenlik hizmetinin verilmesinde önemli imkanlardan biri haline gelmiş durumda. Batman ve emniyetimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da yaklaşık bir yıl önce belediyenin Atatürk Parkı'nın genişletilmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için emniyetin çocuk şubesi ve lojman binasını kendilerinden talep ettiğini anlatarak, buna karşılık da emniyet teşkilatına belediye tarafından ek hizmet binasının yapıldığını söyledi.

Kıraç, "Çok isabetli bir karar oldu. Hem Atatürk Parkı genişledi ve insanlar orada rahat bir nefes alıyor hem biz de buraya bir kaç şube ilave ederek vatandaşımıza hizmet etme noktasında çok daha rahat ve güzel bir ortamda çalışacağız. Belediyemize teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel hizmetler sunmak için bu bir başlangıç olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ek hizmet binasının açılışı yapıldı.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Müftüsü Nihat Kök ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

YORUMLAR
500
Aydın haberi! Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Aydın haberi! Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Tokat haberleri: Tokat'ta 493 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi Tokat haberleri: Tokat'ta 493 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ekrem Canalp, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman haber: Batman Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:45:36. #1.11#
SON DAKİKA: Batman haber: Batman Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement