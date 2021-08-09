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Batman haritası kırmızıya döndü - Son Dakika

Batman haritası kırmızıya döndü

09.08.2021 15:10

Batman haritası kırmızıya döndü Batman'da koronavirüs vaka sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşırken, kentteki yoğunluğu gösteren harita son zamanlarda neredeyse tamamen kırmızıya büründü.

Batman haritası kırmızıya döndü

BATMAN - Batman'da koronavirüs vaka sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşırken, kentteki yoğunluğu gösteren harita son zamanlarda neredeyse tamamen kırmızıya büründü.

Korona virüs pandemisinin en çok vurduğu illerin başında gelen Batman'da hızlı vaka artışının önüne bir türlü geçilemiyor. Aşılanma oranın en düşük seviyede bulunan iller arasında olan Batman'daki vaka sayıları önceki dönemlere göre 15 kat artış gösterdi. Mustafa Seven isimli vatandaş kentteki korana virüs vakalarının korkunç boyutlara ulaştığını belirterek vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Seven, "Yılın başında vaka sayıları gösteren haritalar açıklandığında Batman uzun süre mavi kategorideydi ancak özelikle son 1 aylık süre zarfında ne yazık ki vakalar yaklaşık 15 kat artı. Şuan günlük 600'e yakın vaka tespit ediliyor. Buna rağmen tedbir unutuldu maske takma oldukça düştü. Bununla birlikte düğünler, taziyeler ve topluca bir araya gelinen etkinliklerle beraber vakalar korkunç boyutlara ulaştı. Aşılama oranı çok düşük en düşük ilerden biri Batman, Türkiye genelinden 6'ıncı sırda bunun için çalışmalar var. Kentteki STK'ların bir araya gelmesi ile oluşturulan aşı inisiyatifi önceki gün çağrı yaptı. Adeta aşı seferberliği var ancak yine de istenilen seviyede değil. Batman'da aşılama oranı yaklaşık yüzde 46 oranındadır. Bunun çok kısa sürede artması lazım. Koranavirüsü yenmemizin tek çaresi aşıdır. Bunu unutmamak lazım. Bununla birlikte inşallah yakın zamanda yeneceğiz" dedi.

"Aşı olmadığımız zaman rahatlama da gelmeyecek"

Recep Akın isimli vatandaş ise "Lütfen aşı olalım deniliyor, bu gerçekten boşuna söylenmiş bir şey değildir. Demek ki aşının faydası var. Aşı olmadığımız zaman rahatlama da gelmeyecek ve gerçekten de tolumda beli bir düzen gelmeyecektir. Bu konuda bir daha yasaklar gelirse esnaf bu yükün altında kalkamaz. Bir an önce aşı olmalıyız ki bu sürekli deklare ediliyor. Sosyal medyada, sağlık bakanlığınca, uzmanlarca, bilim adamlarınca sürekli bu konuda tavsiyelerde bulunuluyor. Aşı olmanın ne kadar önemli olduğu ifade ediliyor. Bunu kulak arkası yapmamız lazım. Bir an önce aşımızı olmamız lazım. Ben ikinci doz aşımı oldum, gerekirse 3 ile 4 doz aşı olurum. Maksat insan sağlığıdır. Burada sağlık ön planda olması lazım. Bunu bilerek bu farkındalıkla aşılarımızı bir an önce olmamız gerekir ve toplum refahına, düzenine yani her kesimdeki her platformumda olan normalleşmenin, huzurun sağlanması için bir an önce aşımızı olmamız gerekir. Lütfen aşı olalım ve bunu her tarafa yayalım" diye konuştu.

Batman haritası kırmızıya döndü
Batman haritası kırmızıya döndü
Batman haritası kırmızıya döndü
Batman haritası kırmızıya döndü

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Harita, Batman, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman haritası kırmızıya döndü - Son Dakika


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