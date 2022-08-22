Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

22.08.2022 20:08
Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Batman-Hasankeyf karayolunda hafriyat kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi.

Batman- Hasankeyf karayolunda hafriyat kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Hasankeyf birinci köprüde Irak uyruklu sürücünün kullandığı 24 A 7045 plakalı otomobil, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonetine arkadan çarptı. Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 2'si kadın 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan vatandaşlar AFAD tarafından çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapatıldı.

(Abdulaziz Karataş - Osman Arslan/İHA)

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Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı Batman'daki trafik kazasında Irak uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti Batman'daki trafik kazasında Irak uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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