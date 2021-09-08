Üye Girişi
Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı

08.09.2021 14:43
Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı, System.String[]

Batman Hasankeyf kavşağında hız limitini aşan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Batman Hasankeyf kavşağında hız limitini aşan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Hasankeyf kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AVN 48 plakalı otomobil sürücüsü hız limitini aşıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BATMAN

Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı
Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı
Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı
Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı

Hasankeyf, Otomobil, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum 16:09 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 15:58 Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı 15:46 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı
Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor 15:35 Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek 14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı 14:41 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak 14:23 Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Sakarya'da vatandaşlar tarafından 13:58 Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
16:05 Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi
15:45 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı
15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı
15:34 Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor
14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
14:18 Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
Fenerbahçe'de mutsuz olduğu konuşulan Mesut Özil için MLS takımları devrede Fenerbahçe'de mutsuz olduğu konuşulan Mesut Özil için MLS takımları devrede         
16:13
Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu         
16:05
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı         
15:40
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti         
14:55
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor         
14:34
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti         
13:00
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 16:18:10. #1.12#
SON DAKİKA: Batman Hasankeyf kavşağında kaza: 1 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement