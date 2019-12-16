Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor -3 - Son Dakika

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Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor -3
6 saat önce
BATMAN Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor -3.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:54 Kaynak: DHA
BATMAN Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor -3
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