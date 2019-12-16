Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor - Son Dakika

Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor

6 saat önce

Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2)TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜBatman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı.

Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2)

TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜ

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı. Güvenlik önlemleri ve mühendislerin titiz çalışmasıyla taşınan tarihi caminin gövdesi, yapılacak çalışmayla platformdan indirilerek yeni yerinde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Çalışmaya katılan mühendis ve çalışanlar, tarihi caminin başırılı şekilde taşınmasının ardından birbirlerini kutladı.

Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor

Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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