Batman Havalimanı bölgenin hava ulaşım üssü haline geldi - Son Dakika

Batman Havalimanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada 30 uçağa ev sahipliği yapıyor.

Batman Havalimanı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batman Havalimanının bölgenin hava ulaşım üssü haline geldiği belirtildi.

Pandemi döneminde aktif bir şekilde faaliyet gösteren Batman Havalimanı, haftada yaklaşık 30 uçağa ev sahipliği yaptığı ifade edilen açıklamada, Batman'dan Ankara, İzmir ve İstanbul seferlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Batman Havalimanın bölgenin alternatif havalimanı konumunda olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik problemler ve hava muhalefeti gibi nedenlerle bölge havalimanlarına iniş gerçekleştiremeyen uçaklar, haftanın 7 günü 24 saat aktif durumda bulunan Batman Havalimanına iniş gerçekleştiriyor. Özellikle kış aylarında Siirt, Muş, Diyarbakır ve Van gibi illerde yaşanan olumsuz durumlarda bu illerin uçakları Batman'a iniyor. Geçtiğimiz pazar günü Muş Havalimanında yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Muş uçaklarının Batman Havalimanına indi. Uçaklar, yolcu ve yüklerini Batman Havalimanına indirdikten sonra yapılan ikmal işlemlerinin ardından geldikleri meydanlara geri döndü. Uçakların yolcuları, Batman Havalimanından karayoluyla Muş'a aktarıldı."