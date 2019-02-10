Son Dakika Haberleri: Batman Hdp Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı

Batman Hdp Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı

19 dakika önce

Tff 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor-Velimeşespor maçını protokol tribününde izlemek için stadyuma gelen HDP Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir, protokol listesinde adı olmadığından dolayı polis ekipleri girişine izin vermeyince çıkan tartışmanın ardından...

Tff 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor-Velimeşespor maçını protokol tribününde izlemek için stadyuma gelen HDP Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir, protokol listesinde adı olmadığından dolayı polis ekipleri girişine izin vermeyince çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı. Hakkında açılan terör soruşturması kapsamından İçişleri Bakanlığı'nca 11 Eylül 2016 günü Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınan Sabri Özdemir, 31 Mart seçimlerinde HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Özdemir, bugün Batman Stadyumu'nda oynanan Batman Petrolspor- Velimeşespor maçını izlemek için protokol girişini kullanmak istedi. Statta görevli polis ekipleri, Özdemir'in protokol listesinde isminin olmadığından dolayı giriş yapmasına izin vermedi. Özdemir, protokol tribününe gitmek için ısrarda bulunması üzerine polis ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Özdemir'in ifade işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Kavgayı Unutup Müdahale Eden Polis Ekiplerine Saldırdılar: 6 Yaralı CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Hdp Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]