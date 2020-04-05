Batman Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Son Dakika

Batman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Hulusi Şahin, valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, İl Pandemi ile İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarını birlikte düzenlediklerini belirterek, Büyükşehirlerin izole olması, bizim gibi illerin kendi içinde bulaştırıcıları kontrol altına alınmasıyla bulaşıcı hastalığın söndürülmesinin daha kolay olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Vali Yardımcısı Ramazan Fani, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, İl Sağlık Müdür Hakan Pamukçu da katıldı.