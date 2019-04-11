Batman'ı Dolu Vurdu...iş Yerlerinin Çatısı Delindi
30 dakika önce
Batman'ı dolu vurdu.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:08 Kaynak: İHA
'ı dolu vurdu...İş yerlerinin çatısı delindi
Batman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Dolu nedeni ile bazı araç ve iş yerlerinde hasar meydana geldi
BATMAN - Batman'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu kentte hayatı felç ederken, araç ve iş yerlerinde hasar oluşmasına neden oldu.
Batman'da son günlerde neredeyse aralıksız devam eden sağanak sonrası doluya teslim oldu. Kent merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Batman Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısında ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar meydana gelirken, bazı otomobillerin de ön camları kırıldı. Vatandaşlar ceviz büyüklüğündeki dolu yağışından tarım arazileri ve meyve ağaçlarının da zarar gördüğünü söyledi.
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