Batman İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Batman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı.

Vali Şahin, Valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla İl Pandemi ile İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarını birlikte düzenlediklerini söyledi.

Kentte vaka sayısının geçen haftalarda düşüşe geçtiğini ancak son zamanlarda kurallara uyulmadığı için vaka sayısında artış gözlemlediğini, bunun için daha sıkı tedbir almak zorunda kaldıklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Batman ili de nasibini bu salgın hastalıktan alıyor. O yüzden rehavete kapılmak bizi yanlışa sevk eder ve çok daha kötü durumlara düşebilir. Hele de önümüz bayram. Bayrama eğer huzurla girmek istiyorsak tedbirlere uymamız gerekiyor. Yoksa bayramda daha ağır tedbirler söz konusu olabilir. Bizim Ankara'ya, hükümetimize bütün şehri, diğer büyükşehirlerde olduğu gibi bir sokağa çıkma yasağı kapsamına alma hususunda bir teklifimiz de olabilir. Eğer tedbirleri sıkı alırsak ona ihtiyaç olmaz. Aksi takdirde daha ağır tedbirler almak zorunda kalabiliriz."

Şahin, ülke genelinde salgının pik noktasına ulaşması ve kademeli olarak normalleşme sürecinin başlamasının rehavete neden olmaması gerektiğini belirterek, vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Şahin, vatandaşların iftardan sonra şehrin ana arterleri olan Turgut Özal Bulvarı ve Gülistan Caddesi, Alo Tevşo Pazarı, Tabla Başı ve Elma Sokağı'nda yoğun olarak dolaştığını, bu nedenle filyasyon ekiplerinin tavsiyeleri doğrultusunda yeni kararlar almak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Vatandaşların tedbirlere uymaması halinde anılan caddelerin yaya trafiğine kapatılacağını aktaran Şahin, alınan kararları şöyle açıkladı:

"Cumartesi gününden itibaren Turgut Özal Bulvarı ile Gülistan Caddesi'ni saat 20.00 ve 03.00 arasında yaya trafiğine kapatıyoruz. Aynı şekilde Cudi Mahallesi'ndeki Cizre Bulvarı'nda cumartesi ve pazar günleri saat 20.00 ile 03.00 arasında yaya trafiğine kapatıyoruz. Pazar akşamı durumu değerlendireceğiz, bunu uzatabiliriz. Yarından itibaren araç trafiğe çıkışını tek ve çift plaka uygulamasına geçiyoruz."

Vali Şahin, küçük büyük ayırt etmeksizin bütün marketlerin denetleneceğini, tedbirlere uymayan iş yeri sahipleri ve müşterilere cezai müeyyide uygulayacaklarını sözlerine ekledi.