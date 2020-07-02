Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı


Ziyaretinde dernek evinde Sosyal Güvenlik Kurumu Batman İl Müdürü Alaattin Ökten, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ve dernek üyeleriyle bira araya gelen Albay İsa Çakmak, şehit yakınlarının kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu söyledi. Şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu ifade eden Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, "Bu topraklara vatan diyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ölmez, vatanımız bölünmez. Bu büyük millet, hainlere asla fırsat vermez. Şehit yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Biliyorum acıları büyük, bizler de onlarla sık bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum" dedi.


Albay Çakmak'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden şehit yakınları da kendilerine verdiği desteklerden dolayı Çakmak'a teşekkür etti. - BATMAN

Jandarma, Batman, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

22:44 Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
16:33
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
15:14
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
13:36
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]