Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Haziran Ayı Birlik Meclis Toplantısı. - Son Dakika

T. C.

BATMAN İLİ

Köylere Hizmet Götürme Birliği

Birliğimiz 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğü gereğince; Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Birliğimizin 2021 yılı Haziran Ayı Birlik Meclis toplantısı 16/06/2021 Çarşamba günü saat 14. 00'te Valiliğimiz Konferans Salonunda yapılacağına dair duyuru metni.

GÜNDEM 1-Açılış ve Yoklama,

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Birlik Meclis Divan Heyetinin Seçilmesi (birinci ve ikinci başkan vekili ve iki katip üye seçimi)

4- 2020 yılı Birlik faaliyet raporunun okunması ve ibrası,

5-Birliğin 2020 Mali yılı Gelir ve Gider bütçesi kesin hesabının görüşülmesi ve ibrası için Oylanması,

6- Birliğin 2021 Yılı Tahmini Gelir ve Gider bütçesine ilişkin 02. 12. 2020 tarihinde alınan 20 nolu Encümen Kararının Oylanması,

7 -Birliğin 2021 Yılı Birliğimiz personeli ve maaşlarına ilişkin 02. 12. 2020 tarihinde alınan 20/1 nolu Encümen Kararının Oylanması,

8-Demirbilek Köyü Çeşmebaşı Mezrası İken köy statüsüne kavuşan Merkez Çeşmebaşı Köyünün Birlik Üyeliği talebinin Görüşülmesi ve Tüzük Değişikliği,

9-Köy Katkı Paylarınm Görüşülmesi,

10- Birlik Encümenine üye seçimi yapılması ( 2 Asil ve 2 Yedek İl Genel Meclis Üyesi 2 Asil ve 2 Yedek Köy Muhtarı seçimi)