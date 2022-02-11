Batman'ın alt yapısı güçlendiriliyor - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte 10 senedir yapılmayan kilit parke ve kaldırım çalışmasını 1 yılda hayata geçirdiklerini söyledi.

Batman Belediyesinin düzenlediği Mahalle Buluşmalarının 24'üncüsü Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Fatih Mahallesi Muhtarı Hamza Karataş, mahallelinin sorun ve taleplerini Vali Şahin'e iletti.

Vali Şahin, konuşmasında, 250 bin metrekare kilit parke ihalesi yaptıklarını hatırlattı.

Batman'ın böylelikle daha güzel bir görüntüye kavuştuğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"10 yılda yapılmayan kilit parke ve kaldırım çalışmasını bir sene içinde yaptık. Önümüzdeki sene de tüm kaldırımları yapacağız. Geçen senelerde 70 milyon lira tutarında alt yapı çalışması yaptık. Eğer bu 70 milyon liraya mal olan alt yapı çalışmasını bu sene yapsaydık 250 milyon liraya mal olurdu. Biz bunu öz kaynaklarımızla borçlanmadan yaptık. Belediyeyi devraldığımızda 59 olan otobüs sayısını artırdık. Bunu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz."

Şahin, "Biz belediyeyi adlığımızdan beri yaklaşık 3 senedir otobüs biletlerinin ücretlerine zam yapmadık. Halka destek mahiyetinde bu sene de zam yapmadık." dedi.

Programda, Belediye başkan yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yörük kurum müdürleri de yer aldı.