Üye Girişi
Batman'ın alt yapısı güçlendiriliyor - Son Dakika

Batman'ın alt yapısı güçlendiriliyor

11.02.2022 17:32
Batman'ın alt yapısı güçlendiriliyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte 10 senedir yapılmayan kilit parke ve kaldırım çalışmasını 1 yılda hayata geçirdiklerini söyledi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte 10 senedir yapılmayan kilit parke ve kaldırım çalışmasını 1 yılda hayata geçirdiklerini söyledi.

Batman Belediyesinin düzenlediği Mahalle Buluşmalarının 24'üncüsü Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Fatih Mahallesi Muhtarı Hamza Karataş, mahallelinin sorun ve taleplerini Vali Şahin'e iletti.

Vali Şahin, konuşmasında, 250 bin metrekare kilit parke ihalesi yaptıklarını hatırlattı.

Batman'ın böylelikle daha güzel bir görüntüye kavuştuğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"10 yılda yapılmayan kilit parke ve kaldırım çalışmasını bir sene içinde yaptık. Önümüzdeki sene de tüm kaldırımları yapacağız. Geçen senelerde 70 milyon lira tutarında alt yapı çalışması yaptık. Eğer bu 70 milyon liraya mal olan alt yapı çalışmasını bu sene yapsaydık 250 milyon liraya mal olurdu. Biz bunu öz kaynaklarımızla borçlanmadan yaptık. Belediyeyi devraldığımızda 59 olan otobüs sayısını artırdık. Bunu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz."

Şahin, "Biz belediyeyi adlığımızdan beri yaklaşık 3 senedir otobüs biletlerinin ücretlerine zam yapmadık. Halka destek mahiyetinde bu sene de zam yapmadık." dedi.

Programda, Belediye başkan yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yörük kurum müdürleri de yer aldı.

YORUMLAR
500

Hamza Karataş, Batman, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'ın alt yapısı güçlendiriliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:38:10. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'ın alt yapısı güçlendiriliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement