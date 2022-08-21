Batman'da bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu - Son Dakika
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Batman'da bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu

21.08.2022 19:46
Batman'da bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu

Batman'ın Beşiri ilçesinde bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu.

Kesiktaş köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan çoban, petrol atığı olan bir bataklığa saplanmış sırtlanı fark etti.

Çoban durumu Batman itfaiyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bildirdi.

Ekipler, sırtlanın mahsur kaldığı bataklığa geldi.

İtfaiye erleri, uzun uğraşların ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Ekipler, nefes almayan sırtlana bir süre kalp masajı yaptı, hayvan yapılan müdahaleye rağmen telef oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu - Son Dakika
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