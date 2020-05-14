Batman'ın çarpıcı bebek istatistikleri - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı doğum istatistiklerini yayımladı.



TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; Batman'da 2019 yılında canlı doğan bebek sayısı 13 bin 367 oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Türkiye için 2019 yılında 1,88 çocuk oldu. 2019 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,89 çocuk ile Şanlıurfa olurken, 2. srada 3,37 çocuk ile Şırnak, 2,99 çocuk ile 5. sırada Mardin, 2,92 çocuk ile 6. sırada Siirt, 2,71 çocuk ile 10. sırada Batman yer aldı. Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı ise Batman'da 2019 yılında binde 22,1 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kaba doğum hızı, 2019 yılında binde 14,3 olarak gerçekleşti. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,5 ile Şanlıurfa oldu. Binde 25,8 ile Şırnak 2.sırada, binde 24 ile Mardin 5. sırada, binde 23 ile Siirt 8. sırada ve binde 22,1 ile Batman 10. sırada yer aldı. İlk doğumunu 2019 yılında yapan annelerin ortalama yaşı Batman'da 25,2 olurken bu değer Türkiye için 26,4 olarak gerçekleşti. - BATMAN