Batman'da öğrencilerin, öğretmenlerine getirdiği hediyeler gülümsetti

Batman'da bulunan Çevrimova İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerinin köydeki organik ürünleri hediye etti. Hazırladıkları hediyeler ile okula gelen öğrenciler öğretmenlerine tandır ekmeği, yoğurt, süt, peynir, saksıda çiçek ve patik gibi köye özgü çeşitli yöresel hediyeler verdi.

CANLI TAVUK HEDİYE ETTİ

Öte yandan bir öğrencinin öğretmenine canlı tavuk hediye etmesi sosyal medyada gündem oldu. Kameraya yansıyan o anları binlerce kişi izledi.

"GELEN HEDİYELER BAMBAŞKA"

Aldığı hediyeler ile ilgili açıklamalarda bulunan İlkokul öğretmeni Ayşenur Doğan, "Çevrimova köyünde öğretmenlik yapıyorum, daha önce başka okullarda da öğretmenlik yapmıştım, farklı farklı hediyeler gelmişti ama köyden gelen hediyeler bambaşka. Ben hayatımda ilk defa bir canlı tavuk hediye aldım, çeşitli yöresel ürünler geldi. Annelerimizin hazırladığı patikler, kolyeler, yemeniler ve bunlar bizim için çok kıymetli buradan değerli öğrencilerime kıymetli velilerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.