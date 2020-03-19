Batman'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü - Son Dakika

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Batman'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü
7 saat önce
Batman'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü Batman'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Batman'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü
BATMAN - Batman'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından Batman'daki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarında bulunan birçok esnaf kepenk kapattı. Vatandaşlar uyarıları dikkate alarak evlerinden çıkmadığı dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
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