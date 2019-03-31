Batman'ın Gercüş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Gündüz Günaydın kazandı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Gündüz Günaydın
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Gündüz Günaydın bin 615 oy aldı.
-Günaydın'ın özgeçmişi-
1971 Batman'da doğan Günaydın, ilk ve orta öğrenimini Gercüş'te lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1987'den beri ekmek fabrikası işleten Günaydın, 2014'ten sonra akaryakıt satış istasyonu bayiliği yaptı. Günaydın, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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