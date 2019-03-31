Son Dakika Haberleri: Batman'ın Gercüş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Batman'ın Gercüş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Gündüz Günaydın kazandı.

Batman'ın Gercüş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Gündüz Günaydın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gündüz Günaydın bin 615 oy aldı.

-Günaydın'ın özgeçmişi-

1971 Batman'da doğan Günaydın, ilk ve orta öğrenimini Gercüş'te lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1987'den beri ekmek fabrikası işleten Günaydın, 2014'ten sonra akaryakıt satış istasyonu bayiliği yaptı. Günaydın, evli ve 5 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Gündüz Günaydın, AK Parti, Gercüş, Batman, Güncel
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