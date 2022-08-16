Batman'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

16.08.2022 16:23
Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü dere yatağına uçtu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin'den Batman istikametine gitmekte olan 46 yaşındaki Khlıd Obaıd Majee yönetimindeki 127 345 DHK plakalı Kia markalı otomobil Gercüş ilçesinde çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına uçarak takla attı. Kazada Khalıd Obaıd ve yanında bulunan Farhad Muhammed yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından iki Irak vatandaşı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

YORUMLAR
500
Nusaybin'i doğalgazla buluşturacak çalışmalar başladı Nusaybin'i doğalgazla buluşturacak çalışmalar başladı Mardin Gençlik Merkezi'nin 275 üyesi üniversiteye yerleşti Mardin Gençlik Merkezi'nin 275 üyesi üniversiteye yerleşti
Kaynak: İHA

Mardin, Batman, Kia, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:23:42. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement