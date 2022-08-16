Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin'den Batman istikametine gitmekte olan 46 yaşındaki Khlıd Obaıd Majee yönetimindeki 127 345 DHK plakalı Kia markalı otomobil Gercüş ilçesinde çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına uçarak takla attı. Kazada Khalıd Obaıd ve yanında bulunan Farhad Muhammed yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından iki Irak vatandaşı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN