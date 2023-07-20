Batman'ın Gercüş ilçesinde etçil çekirge bulundu - Son Dakika
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Batman'ın Gercüş ilçesinde etçil çekirge bulundu

20.07.2023 18:19

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun olarak görüldüğünü belirtti. Uzmanlar, bu çekirge türünün çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini vurguladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etçil çekirgeye rastlandı.

İlçede yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun görüldüğünü belirterek, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek sıkıntısı çeken çekirgeler yerleşim yerlerine geliyor. Bu, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'ın Gercüş ilçesinde etçil çekirge bulundu - Son Dakika
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