Özsunar, "Buğday önce yıkanıyor, sonra kazanlarda kaynatılıyor. Kuruması için damlarda bekletiliyor. Damda kuruyan buğday değirmende öğütülüp bulgur haline getiriliyor. İlçemizde ve köylerde her yıl bu mevsimde bulgur kazanları kuruluyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu - Son Dakika

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