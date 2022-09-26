Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu - Son Dakika
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Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu

26.09.2022 12:58
Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde eylül ayında evlerin önüne kurulan kazanlarda kaynatılanbuğdaydan bulgur yapılıyorÇukur Çeşme Mahallesi'nde bulgur yapan vatandaşlardan Ahmet Özsunar, her yıl buğdayı kaynatarak yaptığı bulguru sattığını söyledi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde eylül ayında evlerin önüne kurulan kazanlarda kaynatılan

buğdaydan bulgur yapılıyor

Çukur Çeşme Mahallesi'nde bulgur yapan vatandaşlardan Ahmet Özsunar, her yıl buğdayı kaynatarak yaptığı bulguru sattığını söyledi.

Özsunar, "Buğday önce yıkanıyor, sonra kazanlarda kaynatılıyor. Kuruması için damlarda bekletiliyor. Damda kuruyan buğday değirmende öğütülüp bulgur haline getiriliyor. İlçemizde ve köylerde her yıl bu mevsimde bulgur kazanları kuruluyor." dedi.

Öğütülen bulgurluk buğdaydan 3 çeşit yemeklik ürün aldıkları için vatandaşların daha fazla rağbet gösterdiğini anlatan Özsunar, imece usulü bulgur hazırladıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Batman, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu - Son Dakika
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