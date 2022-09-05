BATMAN'DA KARA YOLUNA DÜŞEN YELKEN KANATTA ÖLEN EMEKLİ ASKER MİLAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna düşen yelken (delta) kanatta hayatını kaybeden emekli Hava Astsubay Başçavuş Ali Özkan'ın (48) cenazesi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi.

Ayrancı Tepesi'nden 3 Eylül'de öğle saatlerinde havalanan yelken kanattaki Hava Astsubay Başçavuş Emin Çoban ile emekli Hava Astsubay Başçavuş Ali Özkan, kendilerini cep telefonu ile çeken kişiye çarptıktan sonra kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ağır yaralı Çoban ile Özkan, burada hayatını kaybetti. Biri emekli 2 asker için Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Emin Çoban'ın cenazesi, memleketi İzmir'e, Ali Özkan'ın cenazesi ise Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.

MİLAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Ali Özkan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Gümüşlük Mahallesi'nde yer alan baba evine getirildi. Daha sonra ise Menteş Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Milas Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Aydın, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Halil Mutlu, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve Özkan'ın aile yakınları katıldı.