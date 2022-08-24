Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı

24.08.2022 16:58

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay çevre yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 21 NC 834 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolunda bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte N.A., S.A., S.A. ve M.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı aileden 5 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

YORUMLAR
500
Batman'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı Batman'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tragger, Batman, Gercüş, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 22:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement