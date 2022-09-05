O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Törene, Çoban'ın eşi Çelsa, annesi Saniye (65), 3 yaşındaki kızı Yasemin Sofya, 10 aylık oğlu Mehmet Emin Çoban ve kardeşlerinin yanı sıra yakınları ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da katıldı.

Kaynak: AA

Batman, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da hayatını kaybeden astsubay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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