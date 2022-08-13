Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhan Ağırman'ın kullandığı 07 BAF 710 otomobil, Kırkat göleti mevkisinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü Ağırman yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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