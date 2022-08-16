BATMAN'DA OTOMOBİL DERE YATAĞINA YUVARLANDI 2 YARALI

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına yuvarlandı. Otomobildeki 2 Irak vatandaşı yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Batman'a seyir halinde olan Irak vatandaşı Khlıd Obaıd Majee yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ile yanındaki Farhad Muhammed yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne buradan da Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)
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