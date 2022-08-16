Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Batman 'a seyir halinde olan Irak vatandaşı Khlıd Obaıd Majee yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ile yanındaki Farhad Muhammed yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi 'ne buradan da Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Batman, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BATMAN'DA OTOMOBİL DERE YATAĞINA YUVARLANDI 2 YARALI - Son Dakika

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