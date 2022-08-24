Kaza, Gercüş çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 NC 834 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarparak durdu. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GERCÜŞ'TE REFÜJE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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