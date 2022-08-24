GERCÜŞ'TE REFÜJE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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GERCÜŞ'TE REFÜJE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YARALANDI

24.08.2022 16:45

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 NC 834 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarparak durdu. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GERCÜŞ'TE REFÜJE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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