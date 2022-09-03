Batman'da yamaç paraşütü yaparken yola düşen 2 kişi öldü - Son Dakika
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Batman'da yamaç paraşütü yaparken yola düşen 2 kişi öldü

03.09.2022 13:24
Batman'da yamaç paraşütü yaparken yola düşen 2 kişi öldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken inişe geçtikleri sırada kara yoluna düşen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken inişe geçtikleri sırada kara yoluna düşen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrancı Geçidi'nde A.Ö. ve E.Ç. yamaç paraşütüyle havalandı.

Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengelerini kaybederek kara yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.Ö. ve E.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da yamaç paraşütü yaparken yola düşen 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da yamaç paraşütü yaparken yola düşen 2 kişi öldü - Son Dakika
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