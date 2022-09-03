Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü - Son Dakika
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Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü

03.09.2022 15:11
Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi'nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


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Kaynak: DHA

Ali Özkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü - Son Dakika
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