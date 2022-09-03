BATMAN'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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BATMAN'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI: 2 ÖLÜ

03.09.2022 22:29
BATMAN'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI: 2 ÖLÜ

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi'nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ali Özkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BATMAN'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI: 2 ÖLÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: BATMAN'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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